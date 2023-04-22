В России создали новое противодроновое ружье «Степашка»

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«Локмас» представило свою новинку – противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое предназначено для подавления популярных квадрокоптеров, применяемых в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал представитель компании.

— Самая современная наша разработка (из представленных на выставке) запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружье ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО пользовательские (двойного назначения) беспилотники: «Мавики», FPV, Autel и другие распространенные, — сказал представитель компании в интервью РИА Новости.

Он также сообщил, что этот продукт был запущен в серийное производство два месяца назад и проходит «обкатку» на полигонах и в зоне спецопераций. В настоящее время «Локмас» производит сотни ружей ежемесячно.

Оружие ПАРС-С «Степашка »имеет максимальную дальность подавления в 1,5 километра, а его вес составляет 9,6 килограмма. Разработчики сообщают, что изделие способно работать в течение двух часов.

Дроны вентиляторного типа, разработанные Россией. направляются на цели одним нажатием командирского пальца на планшете пульта управления. Дальше малый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) летит в автоматическом режиме, неся на головы врага осколочно-фугасный заряд. Информацию о расположении огневых точек противника в режиме реального времени в систему поставляет дрон-разведчик. Если пулеметчик или снайпер противника перебежал в другой окоп, данные об этом сразу появляются на планшете нашего оператора, и новый боевой «вентилятор» мгновенно направляется в свой смертельный полет.