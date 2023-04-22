СМИ: Из БКЗ «Октябрьский» впервые за 40 лет убрали портрет Пугачевой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Санкт-Петербурге, по слухам, решил своеобразно попрощаться с Аллой Пугачевой, которая не так давно уехала за границу. В городе на Неве удалили портрет Аллы Пугачевой из фойе БКЗ «Октябрьский».

Это место стало особенным для многих советских и российских исполнителей. Один только Валерий Леонтьев отмечал свой день рождения именно в БКЗ много лет подряд. Так же и Алла Пугачева, которая проживает уже более года в Израиле, выступала в этом концертном зале около 20 раз и считала его одним из своих самых любимых. Однако, портрет Пугачевой, который висел в фойе «Октябрьского» почти 40 лет, был убран, пишет Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Решение руководства культурного учреждения одобрили далеко не все посетители БКЗ. Многие фанаты начали протестовать и требовать удалить изображения других артистов. Пока комментариев от самой Пугачевой не поступило, и едва ли они появятся.

Певице Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 74 года. В этот день она получила множество поздравлений от друзей, родных и фанатов. Музыкальный критик на своей странице в социальной сети рассказал, как артистка ответила ему на его поздравление. Примадонна прислала критику короткое стихотворение, где выразила свое настроение.