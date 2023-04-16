«Нет ничего зазорного встать у столба «позорного»: Пугачева грустным стихом ответила на поздравления с днем рождения

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певице Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 74 года. В этот день она получила множество поздравлений от друзей, родных и фанатов.

Музыкальный критик Артемий Троицкий* на своей странице в социальной сети рассказал, как артистка ответила ему на его поздравление. Примадонна прислала критику короткое стихотворение, где выразила свое настроение.

— Нет ничего зазорного встать у столба «позорного». Во времена двуличия он придает величия, — написала Пугачева в ответ Троицкому.

Также звезда прикрепила к посту фото, где она стоит около фонарного столба и улыбается, сообщает «Московский комсомолец».

Примадонна покинула Россию в 2022 году вместе с мужем и детьми. Семья в настоящее время живет в Израиле.

Певица Кристина Орбакайте посвятила новую песню «Алла будет петь» своей маме Алле Пугачевой.

Журналист, колумнист RT Максим Кононенко высказал мнение, что россияне несправедливо обошлись с именитой певицей Аллой Пугачевой. Публицист отметил, что звезда долго молчала и осенью вернулась в Москву из Израиля, чтобы «попытаться договориться насчет мужа». Но этого ей сделать не удалось, поэтому она обиделась на вылитые на нее «ушаты грязи».

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.