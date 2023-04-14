«Алла будет петь»: Орбакайте посвятила новую песню своей матери Пугачевой

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Певица Кристина Орбакайте посвятила новую песню своей маме Алле Пугачевой. Об этом артистка рассказала в личном блоге.

— «Алла будет петь» — это особенная для меня песня о маме и о сильной женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть! — написала Орбакайте в своем Telegram-канале.

Примадонна покинула Россию в 2022 году вслед за своим мужем — телеведущим Максимом Галкиным*. Известно, что оба члена знаменитой семьи получили гражданство Израиля.

Журналист, колумнист RT Максим Кононенко высказал мнение, что россияне несправедливо обошлись с именитой певицей Аллой Пугачевой. Публицист отметил, что звезда долго молчала и осенью вернулась в Москву из Израиля, чтобы «попытаться договориться насчет мужа». Но этого ей сделать не удалось, поэтому Пугачева обиделась на вылитые на нее «ушаты грязи».

Именитый российский певец Алексей Глызин также прокомментировал обрушившийся шквал критики в адрес покинувшей Россию Пугачевой. По мнению знаменитого артиста, все негативные высказывания в адрес Примадонны являются «недостойными».

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.