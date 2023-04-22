«Воображение однотипно»: эксперт Муртазин назвал самый ненадежный пароль для смартфона

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В современном мире оказывается не так-то просто защитить свой смартфон даже самым сложным паролем. Согласно ведущему аналитику Mobile Research Group, Эльдару Муртазину, графический пароль является наименее надежным способом разблокировки экрана смартфона.

В своем интервью радио Sputnik аналитик рассказал, что многие владельцы смартфонов используют однотипные графические пароли, состоящие из квадрата, треугольника, уголка, букв L или Z. При этом такие пароли очень легко подобрать, поскольку у людей воображение однотипно.

Еще одной проблемой графического пароля является оставляемые на экране следы при его вводе, которые особенно заметны, если на экране установлена защитная пленка. Муртазин рекомендует использовать более безопасные способы разблокировки, такие как ПИН-код, отпечаток пальца или распознавание лица, поскольку они оставляют на экране меньше следов.

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