Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 60 процентов россиян считают рискованным использование онлайн-банкинга, об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ. Однако такой процесс может быть безопасным для человека. Как защитить свои банковские данные от взлома — в материале «Вечерней Москвы».

Что нужно для защиты от взлома данных?

— В первую очередь установить антивирус на телефон и компьютер;

— Заходить в личный кабинет на сайте банка или в приложение банка на смартфоне только через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет вашего сотового оператора;

— Скачивать мобильные приложения только в официальных магазинах — App Store и Google Play;

— Установить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

Как реагировать на входящие уведомления от неизвестных источников?

— Не открывать вложения в сообщениях от незнакомых адресатов и не предоставлять в ответных письмах персональную информацию, коды и пароли;

— Не отвечайте подозрительным и незнакомым номерам.

Как еще себя можно обезопасить от мошенников?

— Завести отдельную банковскую карту только для покупок онлайн;

— Подключить СМС-оповещения от банка обо всех операциях по любой карте;

— Не публиковать в открытом доступе свои персональные данные, например, номер телефона;

— Использовать разные пароли для разных сервисов и устройств и регулярно обновлять их.