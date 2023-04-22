Telegraph: Меган Маркл не приедет на коронацию Карла III из-за подхода семьи монарха к расизму

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Супруга принца Гарри, Меган Маркл, не станет посещать коронацию короля Великобритании Карла III, поскольку ее не устраивает уровень усилий королевской семьи по факту борьбы с расизмом. Такое сообщение распространила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Первой причиной для обсуждения расизма в королевской семье стало давнее интервью Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Это произошло еще в 2021 году. Тогда будущий король Чарльз написал Меган письмо, в котором выразил свои сожаления, если ей действительно пришлось столкнуться с расизмом именно в королевской семье.

В ходе того интервью Меган Маркл сказала в том числе о том, что многочисленные родственники ее супруга очень боялись, какой цвет кожи окажется у ее ребенка. Однако Меган тогда не стала уточнять, от кого именно звучали подобные слова и кто в королевском дворе Великобритании действительно отличается расизмом.

Состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов. Примечательно, что состояние венценосной матери монарха, скончавшейся осенью королевы Елизаветы II, оценивалось в 370 миллионов. Так, Карл III оказался почти в два раза богаче своей родственницы, взойдя на престол.