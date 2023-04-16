СМИ: Карл III оказался в два раза богаче своей матери
Состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Sunday Times.
Примечательно, что состояние венценосной матери монарха, скончавшейся осенью королевы Елизаветы II, оценивалось в 370 миллионов. Так, Карл III оказался почти в два раза богаче своей родственницы, взойдя на престол.
Король долго копил такое состояние, откладывая часть прибыли от герцогства Корнуол, передает НСН.
Коронация Карла III состоится 6 мая. Изначально появились сообщения о том, что принц Гарри и Меган Маркл не посетят церемонию вовсе: биограф королевской семьи Анджела Левин сообщила прессе, что Букингемский дворец отказал им после просьбы пары встать на балконе вместе со всеми членами семьи и спеть композицию «Happy Birthday» принцу Арчи, день рождения которого совпадает с днем коронации.
Британские журналисты обратили внимание, что на приглашениях на церемонию коронации Камиллу Паркер-Боулз впервые назвали «королевой Камиллой». Источник в канцелярии монарха объяснил, что к Камилле первое время обращались «как к королеве-консорту, чтобы было различие с ее величеством королевой Елизаветой II».