СМИ: Карл III оказался в два раза богаче своей матери

Фото: twitter/ClarenceHouse

Состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Примечательно, что состояние венценосной матери монарха, скончавшейся осенью королевы Елизаветы II, оценивалось в 370 миллионов. Так, Карл III оказался почти в два раза богаче своей родственницы, взойдя на престол.

Король долго копил такое состояние, откладывая часть прибыли от герцогства Корнуол, передает НСН.

Коронация Карла III состоится 6 мая. Изначально появились сообщения о том, что принц Гарри и Меган Маркл не посетят церемонию вовсе: биограф королевской семьи Анджела Левин сообщила прессе, что Букингемский дворец отказал им после просьбы пары встать на балконе вместе со всеми членами семьи и спеть композицию «Happy Birthday» принцу Арчи, день рождения которого совпадает с днем коронации.

Британские журналисты обратили внимание, что на приглашениях на церемонию коронации Камиллу Паркер-Боулз впервые назвали «королевой Камиллой». Источник в канцелярии монарха объяснил, что к Камилле первое время обращались «как к королеве-консорту, чтобы было различие с ее величеством королевой Елизаветой II».