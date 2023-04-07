Sky News: Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III 6 мая

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Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III 6 мая. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на биографа королевской семьи Анджелу Левин.

Гарри и Меган просили разрешения для себя и своих детей стоять на балконе вместе с королевской семьей и спеть композицию Happy Birthday принцу Арчи, день рождения которого совпадает с днем коронации.

Однако Букингемский дворец им отказал.

— Ни одно из требований не было удовлетворено, так что их не будет, — цитирует ее «Известия».

В начале марта принц Гарри и Меган Маркл остались без пятикомнатного коттеджа Фрогмор в Великобритании по приказу короля Чарльза. Карл III дал всем понять, что Гарри не ждут в Великобритании.

В конце марта королевская пара огласили собственное условие, при котором они согласятся побывать на церемонии коронации Карла III. Для начала они потребовали, чтобы им предоставили отдельное место на балконе Букингемского дворца, но этим дело не ограничилось.

Коронация Карла III состоится 6 мая. Организаторы мероприятия хотят убедиться, что коронация пройдет настолько гладко, насколько возможно, «без какой-либо драмы».