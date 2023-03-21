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Принц Гарри и Меган выставили условия, при которых они приедут на коронацию Карла III

Ирэна Колесова
В мире
Принц Гарри и Меган выставили условия, при которых они приедут на коронацию Карла III
Фото: flickr/number10gov

Принц Гарри и Меган Маркл огласили собственное условие, при котором они согласятся побывать на церемонии коронации Карла III. Для начала они потребовали, чтобы им предоставили отдельное место на балконе Букингемского дворца, но этим дело не ограничилось.

Дело в том, что день коронации Карла совпадет с днем рождения сына скандальной четы, принца Арчи. Гарри и Меган ждут приглашения на церемонию для обоих их детей, Арчи и Лилибет, а также ожидают, что маленького именинника на празднике отдельно упомянут во время обеда, пишет издание The New York Post со ссылкой на источник.

— Вполне может быть, что дело зайдет в тупик и они не приедут. Но дворец делает все, что в его силах, чтобы этого не допустить, — добавил собеседник издания.

В королевском доме ждут визита своих скандальных родственников, но все-таки опасаются, что Гарри и Меган могут оказаться чем-то недовольными и «превратить историческое событие в хаос».

Посещение Гарри и Меган коронации пока так и остается под вопросом. Однако СМИ уверяют, что пара уже получила официальное приглашение на церемонию. По информации журналистов, принцу Гарри отправили электронное письмо.

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