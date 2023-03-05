Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Times: Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III

Евгений Силаев
В мире
Times: Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III
Фото: royal.uk

Принц Гарри и Меган Маркл получили приглашение на коронацию Карла III. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times.

Отмечается, что герцог Сассекский занимает пятое место в очереди на британский престол. По информации издания, принц Гарри получил электронное письмо, связанное с коронацией.

При этом неизвестно, сможет ли член королевской семьи посетить торжественное мероприятие, передает The Sunday Times.

По информации Daily Mail, король Карл III и принц Уильям не намерены извиняться перед принцем Гарри за то, что оставили его без официальной роли в коронации.

Как сообщает The Sun, принц Гарри и Меган Маркл остались без пятикомнатного коттеджа Фрогмор в Великобритании по приказу короля Карла III.

Карл III дал всем понять, что Гарри не ждут в Великобритании. Так, пара получила от представителей монарха уведомление о выселении. По данным газеты, Маркл и принц Гарри не намерены оспаривать это решение.

Знаменитости Принц Чарльз (Карл III) Принц Гарри Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Автомобиль нужен все меньше: в Москве в 2022 году впервые в истории снизилось количество машин

Ксения Муравьева
Ксения Муравьева

8 Марта близко-близко: День солидарности женщин за равные права стал фестивалем женской красоты

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Число туристов продолжит расти: чем Москва привлекает путешественников

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Халява заканчивается: Зеленскому пора задуматься о распродаже остатков самостийной родины

Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Все мнения
О проекте