Times: Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III
Принц Гарри и Меган Маркл получили приглашение на коронацию Карла III. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times.
Отмечается, что герцог Сассекский занимает пятое место в очереди на британский престол. По информации издания, принц Гарри получил электронное письмо, связанное с коронацией.
При этом неизвестно, сможет ли член королевской семьи посетить торжественное мероприятие, передает The Sunday Times.
По информации Daily Mail, король Карл III и принц Уильям не намерены извиняться перед принцем Гарри за то, что оставили его без официальной роли в коронации.
Как сообщает The Sun, принц Гарри и Меган Маркл остались без пятикомнатного коттеджа Фрогмор в Великобритании по приказу короля Карла III.
Карл III дал всем понять, что Гарри не ждут в Великобритании. Так, пара получила от представителей монарха уведомление о выселении. По данным газеты, Маркл и принц Гарри не намерены оспаривать это решение.