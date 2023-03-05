Times: Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III

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Принц Гарри и Меган Маркл получили приглашение на коронацию Карла III. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times.

Отмечается, что герцог Сассекский занимает пятое место в очереди на британский престол. По информации издания, принц Гарри получил электронное письмо, связанное с коронацией.

При этом неизвестно, сможет ли член королевской семьи посетить торжественное мероприятие, передает The Sunday Times.

По информации Daily Mail, король Карл III и принц Уильям не намерены извиняться перед принцем Гарри за то, что оставили его без официальной роли в коронации.

Как сообщает The Sun, принц Гарри и Меган Маркл остались без пятикомнатного коттеджа Фрогмор в Великобритании по приказу короля Карла III.

Карл III дал всем понять, что Гарри не ждут в Великобритании. Так, пара получила от представителей монарха уведомление о выселении. По данным газеты, Маркл и принц Гарри не намерены оспаривать это решение.