Daily Mail: Король Карл III и принц Уильям не намерены извиняться перед принцем Гарри

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Король Чарльз и герцог Кембриджский, принц Уильям не готовы приносить извинения принцу Гарри после череды конфликтов в семье. Герцог Сассекский намерен обсудить с членами семьи отношения перед коронацией Чарльза.

До торжественной церемонии осталось почти два месяца. Раскрывший некоторые важные подробности жизни королевской семьи Гарри остался без официальной роли в коронации в отличие от Уильяма. По этой причине Гарри требует извинений.

Как передает британское издание Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники, у герцога Кембриджского нет настроения для разговоров с братом. При этом Чарльз на данный момент готов только поговорить с сыном. Сообщают, что Гарри не приедет на коронацию, если отношения в семье останутся прежними.

В прошлом году герцог Сассекский опубликовал мемуары «Запасной». После выхода документального сериала, в котором он снялся с супругой Меган Маркл, Гарри продолжил раскрывать детали жизни королевской семьи. Его поведение не понравилось королевской семье.

До этого стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл были включены в список гостей, приглашенных на коронацию короля Великобритании Карла III. Новоиспеченный монарх принял такое решение, чтобы загладить свою вину перед младшим сыном.