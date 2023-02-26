Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Daily Mail: Король Карл III и принц Уильям не намерены извиняться перед принцем Гарри

Егор Провоторов
В мире
Daily Mail: Король Карл III и принц Уильям не намерены извиняться перед принцем Гарри
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Король Чарльз и герцог Кембриджский, принц Уильям не готовы приносить извинения принцу Гарри после череды конфликтов в семье. Герцог Сассекский намерен обсудить с членами семьи отношения перед коронацией Чарльза.

До торжественной церемонии осталось почти два месяца. Раскрывший некоторые важные подробности жизни королевской семьи Гарри остался без официальной роли в коронации в отличие от Уильяма. По этой причине Гарри требует извинений.

Как передает британское издание Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники, у герцога Кембриджского нет настроения для разговоров с братом. При этом Чарльз на данный момент готов только поговорить с сыном. Сообщают, что Гарри не приедет на коронацию, если отношения в семье останутся прежними.

В прошлом году герцог Сассекский опубликовал мемуары «Запасной». После выхода документального сериала, в котором он снялся с супругой Меган Маркл, Гарри продолжил раскрывать детали жизни королевской семьи. Его поведение не понравилось королевской семье.

До этого стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл были включены в список гостей, приглашенных на коронацию короля Великобритании Карла III. Новоиспеченный монарх принял такое решение, чтобы загладить свою вину перед младшим сыном.

Королевская семья Скандалы Принц Чарльз (Карл III) Принц Гарри
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте