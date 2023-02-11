Express: Принц Гарри и Меган Маркл приглашены на коронацию Карла III

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл были включены в список гостей, приглашенных на коронацию короля Великобритании Карла III. Новоиспеченный монарх принял такое решение, чтобы загладить свою вину перед младшим сыном.

Источник газеты Express в британском правительстве заявил, что семья герцога есть в списке, планирование мероприятия идет полным ходом. Организаторы хотят убедиться, что коронация пройдет настолько гладко, насколько возможно, «без какой-либо драмы».

Кроме того, особенное внимание будет уделено рассадке гостей в Вестминстерском аббатстве, поскольку важно, чтобы принц Гарри и принц Уильям не были запечатлены вместе.

Express также сообщает, что эксперт по делам королевской семьи Афуа Хаган уверена в том, что Гарри приложит огромные усилия, чтобы появиться на церемонии, поскольку испытывает желание примириться со своей семьей. И посещение коронации является первым шагом на пути к этому.

В своей недавно вышедшей книге Spare британский принц рассказал о том, что между его супругой Меган Маркл и женой старшего брата, принца Уильяма, возникла конкуренция на первой стадии их знакомства.