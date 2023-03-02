The Sun: Принца Гарри и Меган Маркл выгнали из дома в Англии по приказу Карла III

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Принц Гарри и Меган Маркл остались без пятикомнатного Фрогмор-коттеджа в Великобритании по приказу короля Чарльза. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила газета The Sun.

Карла III дал всем понять, что Гарри не ждут в Великобритании. Так, пара получила от представителей монарха уведомление о выселении. По данным газеты, Маркл и принц Гарри не намерены оспаривать это решение.

Коттедж пара получила в качестве подарка на свадьбу от Елизаветы II. В поместье молодожены сделали ремонт на сумму в 2,4 миллиона фунтов, но прожили в нем всего полгода. В данный момент Чарльз предложил жилье своему брату — принцу Эндрю, передает The Sun.

В прошлом году герцог Сассекский опубликовал мемуары «Запасной». После выхода документального сериала, в котором он снялся с супругой Меган Маркл, Гарри продолжил раскрывать детали жизни королевской семьи. Его поведение не понравилось родственникам и привело к обострению отношений.

Британское издание Daily Mail сообщало, что Карл III и принц Уильям не намерены извиняться перед принцем Гарри за то, что оставили его без официальной роли в коронации.