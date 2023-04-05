Жену Карла III Камиллу впервые официально назвали королевой

Фото: twitter/ClarenceHouse

В приглашении на будущую коронацию Карла III Камиллу Паркер-Боулз впервые официально назвали «королевой Камиллой». Внимание на это обратил в среду, 5 апреля телеканал Sky News.

— Коронация их величеств короля Чарльза III и королевы Камиллы, — говорится в приглашении.

В свою очередь газета The Times привела слова источника в канцелярии монарха, который отметил, что к Камилле первое время обращались «как к королеве-консорту, чтобы было различие с ее величеством королевой Елизаветой II».

Дизайн открыток, которые от имени «короля Карла III и королевы Камиллы» должны получить почти две тысячи гостей, был представлен Букингемским дворцом сегодня ночью, передает ТАСС.

Коронация новоиспеченного короля Великобритании Карла III ознаменуется тремя днями торжеств, с 6 по 8 мая, они будут включать концерт с участием мировых звезд.

При этом американский президент Джо Байден не планирует посетить данное торжество. В связи с этим британский депутат Боб Сили не стал скрывать своего недовольства и назвал такое поведение глупым с точки зрения дипломатического этикета.