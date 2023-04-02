Байден разъярил британцев решением не посещать коронацию Карла III

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Британский депутат Боб Сили не стал скрывать своего недовольства по поводу решения президента США Джо Байдена не посещать коронацию короля Карла III. Сили назвал такое поведение глупым с точки зрения дипломатического этикета.

— Это глупое решение, и я призываю Джо Байдена пересмотреть свой график, потому что это просто неприемлемо для главы государства. Вполне очевидно, что приглашение является особым почетом, и неотъемлемой частью его обязанностей является посещение такого мероприятия, как коронация, — прокомментировал Сили решение Байдена в беседе с Telegraph.

Ранее газета сообщила, что Байден не планирует посещать коронацию. Вместо президента США, по данным журналистов, поедет его супруга Джилл. Байден сослался на уже запланированный визит в Ирландию, а также на свое плохое самочувствие.

Однако Боб Сили считает, что настолько важное событие происходит раз в жизни и пропускать его не стоит. Тем более, что глава государства должен показать свое уважение к королевскому дому Великобритании.

Коронация новоиспеченного короля Великобритании Карла III ознаменуется тремя днями торжеств, с 6 по 8 мая, они будут включать концерт с участием мировых звезд. 6 мая состоится церемония в Вестминстерском аббатстве. После нее король и королева-консорт вернутся в Букингемский дворец, где вместе с другими членами королевской семьи поприветствуют подданных с балкона.