Байден разъярил британцев решением не посещать коронацию Карла III
Британский депутат Боб Сили не стал скрывать своего недовольства по поводу решения президента США Джо Байдена не посещать коронацию короля Карла III. Сили назвал такое поведение глупым с точки зрения дипломатического этикета.
— Это глупое решение, и я призываю Джо Байдена пересмотреть свой график, потому что это просто неприемлемо для главы государства. Вполне очевидно, что приглашение является особым почетом, и неотъемлемой частью его обязанностей является посещение такого мероприятия, как коронация, — прокомментировал Сили решение Байдена в беседе с Telegraph.
Ранее газета сообщила, что Байден не планирует посещать коронацию. Вместо президента США, по данным журналистов, поедет его супруга Джилл. Байден сослался на уже запланированный визит в Ирландию, а также на свое плохое самочувствие.
Однако Боб Сили считает, что настолько важное событие происходит раз в жизни и пропускать его не стоит. Тем более, что глава государства должен показать свое уважение к королевскому дому Великобритании.
Коронация новоиспеченного короля Великобритании Карла III ознаменуется тремя днями торжеств, с 6 по 8 мая, они будут включать концерт с участием мировых звезд. 6 мая состоится церемония в Вестминстерском аббатстве. После нее король и королева-консорт вернутся в Букингемский дворец, где вместе с другими членами королевской семьи поприветствуют подданных с балкона.