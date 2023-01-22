Торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня

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Коронация новоиспеченного короля Великобритании Карла III ознаменуется тремя днями торжеств — с 6 по 8 мая, они будут включать концерт с участием мировых звезд, сообщили в Букингемском дворце.

6 мая состоится церемония коронация в Вестминстерском аббатстве. После нее король и королева-консорт вернутся в Букингемский дворец, где вместе с другими членами королевской семьи поприветствуют подданных с балкона.

По данным Букингемского дворца, в Виндзорском замке 7 мая пройдет концерт с участием мировых звезд. На концерте будут выступать известные оркестры, а также «коронационный хор», в который войдут беженцы и участники музыкальных коллективов для глухих. Вечером 7 мая будут подсвечены главные достопримечательности Великобритании. В этот день запланирован так называемый «большой обед» — жители островного государства смогут собраться вместе и отметить коронацию короля как у себя дома, так и на улице.

В сообщении пресс-службы королевской семьи отмечается, что 8 мая запланировано проведение волонтерских акций по благоустройству районов по всей Великобритании.

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