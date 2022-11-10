«Ядерный фактор»: почему англичане никогда не полюбят Карла III

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Восхождение на королевский престол Великобритании Карла III не вызвало восторга у общественности. Более того, недавний инцидент подтвердил неприязнь людей к нему: короля и его жену Камиллу забросали яйцами в Лондоне. Почему Карла III не любят, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Три фактора нелюбви

Негативное отношение к представителю королевской семьи имеет несколько обоснований, отметил эксперт.

«Ядерный» фактор — монархический.

— Исторически сложилось так, что англичане видели в монархии исключительно женское начало. Мужское начало всегда считалось вторичным для престола, — пояснил Маркелов.

Субъективный фактор — отношения внутри королевской семьи.

По словам политолога, по заветам королевской семьи, личное должно быть гармонично интегрировано в систему монархии и соответствовать имиджу, а Карл регулярно нарушал эти правила.

— Достаточно вспомнить его любовные похождения, — сказал он. — Безусловно, все винят его в изменах принцессе Диане, которая была всеобщей любимицей англичан. Их любовь к ней была безусловна и исключительна, поэтому нелюбовь к Карлу, который предал ее, тоже будет абсолютной.

Ключевой фактор — неожиданная власть.

Политолог считает, что Карл III взошел на престол случайно и не был готов принять этот пост.

— Англичане понимали, что его назначение случайно, поэтому не относятся к нему серьезно. Кроме того, политические и идеологические взгляды, которые король высказывал крайне редко, но невпопад, не нашли отклика у людей, — заметил Маркелов.

А его постоянные споры с королевой на публике дополнили общую картину неприязни к члену королевской семьи, подчеркнул политолог.

На что надеется Карл

Будучи уже взрослым человеком, король не хочет бороться за собственную репутацию. По предположению Маркелова, для него в приоритете сейчас сохранить престол, правила королевской семьи, а также продемонстрировать видимость стабильности в структуре власти Англии.

Однако политолог отметил, что именно при Карле появились тревожные звоночки в обществе.

— Именно с появлением Карла III в обществе стало появляться много сигналов о закате королевской власти. При Елизавете и Екатерине такие разговоры были табу, и даже намекнуть на это было страшно, но при Карле былой королевский флер исчез. Поэтому англичане будут протестовать и высказывать свое недовольство, — заключил Маркелов.