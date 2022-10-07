«Мстит матери»: психолог раскрыл причины обиды Карла III на покойную королеву Елизавету II

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Король Великобритании Карл III никак не может простить свою мать — покойную монархиню Елизавету II — за то, что она не захотела своевременно передать бразды правления королевством в его руки. Именно обида на родительницу заставляет нынешнего монарха всячески пренебрегать всеми уставами и концепциями, которых придерживалась королева при жизни. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил психолог Андрей Зберовский.

По его словам, о его пренебрежительном отношении к матери свидетельствует даже тот факт, что Карл отказался провести церемонию коронации 2 июня 2023 года:

— Этот день был изначально выбран неспроста. Ровно 70 лет назад, 2 июня 1953 года, сама Елизавета взошла на монарший престол. Такой жест был бы вполне красивым символом почета в память о матери. Но позже Букингемский дворец сообщил, что церемония пройдет намного позже. Даже в этом вопросе Чарльз сделал все, чтобы нигде и близко не мелькнуло имя матери.

По словам эксперта, в Карле сидит обида на родителей за то, что они не захотели вовремя передать ему престол:

— Уж согласитесь, что Чарльз рекордное время находился в статусе наследника — 70 лет. И, конечно, ему обидно, что в свои 73 он не так активен и политически крепок, как был хотя бы лет 30 назад. Сейчас он не способен к активным глобальным действиям. К тому же тянется негативный шлейф, связанный с его постоянной ролью наследника в тени.

Всю свою сознательную жизнь он был за матерью и никак не мог себя проявить. Пережитое зародило в будущем короле враждебное отношение к матери, которое ему до сих пор не удалось преодолеть, полагает психолог.

Эксперт отметил, что Карл и далее будет «мстить» Елизавете, если не переключится на активную политическую деятельность.

Собеседник «ВМ» убежден, что недоброжелательное отношение к покойной монархине проявляют до сих пор и некоторые другие члены королевского семейства.