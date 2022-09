Высокомерный транжира со своим сиденьем для унитаза: топ странностей Карла III

Фото: flickr/number10gov

После долгого ожидания принц Чарльз наконец-то взошел на престол и стал королем Великобритании Карлом III. Почти всю жизнь он пребывал в тени своей матери и запомнился многим лишь скандальным разводом с принцессой Дианой. Несмотря на это, в многочисленных биографиях Карла особое место уделяется «странностям наследного принца». О самых необычных причудах новоиспеченного короля — в материале «Вечерней Москвы».

В своей книге «Принц-мятежник: сила, страсть и неповиновение принца Чарльза» (Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles) британский писатель Том Бауэр рассказывает о странностях в поведении будущего короля. «ВМ» пересказывает описание некоторых из них.

Огромные траты на поездки

Карл III очень любит путешествовать. Порой на свои поездки он тратит астрономические деньги. Что и говорить, если монарх отказывается путешествовать без своего личного самолета или вертолета. Монарх может потратить кругленькую сумму даже на небольшую однодневную поездку.

Так, в 2006 году он решил поехать в городок Пенрит, расположенный в 400 километрах от Лондона, чтобы посетить местный паб. В этой непродолжительной поездки Карл воспользовался королевским поездом, потратив на это почти 20 тысяч фунтов.

Бауэра поразила расточительность Карла. Но в то же время он отметил, что будущий монарх собирает много денег для своих благотворительных проектов. Правда, в процессе этого наследник престола часто общался с «по-настоящему ужасными людьми, которых не следовало даже подпускать к нему».

«Все свое ношу с собой»

В частые поездки Карл берет мебель из своей спальни. Его помощники тщательно упаковывают ортопедическую кровать, свежее белье, радиоприемник, комод, персональное сиденье для унитаза, рулоны туалетной бумаги Kleenex Premium Comfort и два пейзажа Шотландского нагорья.

Путешествующий со столь увесистым скарбом монарх мог бы иронично употребить известное латинское выражение «Все свое ношу с собой». Только в отличие от Цицерона, который говорил о духовной ноше, в случае с Карлом речь идет о ноше материальной.

Денди со свитой

Гардеробу Карла III мог бы позавидовать самый отчаянный денди XIX века. Как пишет Бауэр, монарх меняет одежду до пяти раз в день. Для подобных переодеваний он содержит четырех камердинеров, которые приходят ему на помощь при очередном переодевании.

Помимо комнатных слуг, в «свиту» короля-модника входят еще 124 человека. Среди них дворецкий, два камердинера, личный секретарь, машинистка, повар и горстка телохранителей. Прислуга переезжает вместе с Карлом в каждую из его шести резиденций.

Высокомерный хвастун

Однажды Карл хвастался тем, что использовал «трубку» (в оригинале взятое в кавычки tube — прим. «ВМ»), чтобы унижать детей. Свой рассказ он сопроводил фразой: «Я не обычный, а крутой принц». Впрочем, его бахвальство не сработало. Кстати, многие встречавшиеся с сыном Елизаветы II отмечают высокомерность в его поведении.

Так, в своем рассказе о совместном полете с Карлом журналистка Кейт Хоксби называет его «чопорным, ворчливым, отстраненным и высокомерным». Вот как она описывает свой опыт наблюдения за наследником престола:

— Его маленькие седые прихвостни, все такие же пожилые люди, как и он (на которых бесконечно лаял), весь полет носились, как взволнованные бабушки в костюмах. Они раскладывали шотландские овсяные лепешки на серебряных тарелках с сыром, срезали верхушки с вареных яиц и приносили ему напитки — разумеется, в его собственном стакане.

Страшная пленка

Слуги постоянно сопровождают Карла. Неудивительно, что он не знает, что такое пищевая пленка. По словам Бауэра, однажды Карл увидел оставленное на столе и прикрытое пленкой мясное блюдо. Наследник престола вскрикнул и испугался употреблять его в пищу, заявив, что отужинает позже.

Впоследствии о том, что такое пищевая пленка, Карлу рассказала его супруга Камилла.

Как к Карлу III относятся британцы

В беседе с «ВМ» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк отметила, что Карл уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму. По словам собеседницы «ВМ», британцы с большим энтузиазмом воспринимали бы наследником именно последнего.

— Принц Чарльз не такой харизматичный, как его мать. Он известен своим бракоразводным процессом с принцессой Дианой. Но Елизавета позволила ему жениться на Камилле и даровала ей титул принцессы Уэльской, фактически назвала ее будущей королевой. Своим жестом Елизавета попыталась примирить население с будущим монархом, — говорит Годованюк.

Карл развелся с принцессой Дианой в 1996 году. В следующем году леди Ди погибла в автомобильной катастрофе.