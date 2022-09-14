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Пальцы похожи на сосиски: чем может болеть Карл III

Иссалина Аюпова

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Общество
Пальцы похожи на сосиски: чем может болеть Карл III
Фото: EPA/ТАСС

Фотографии новоиспеченного короля Великобритании Карла III всколыхнули Сеть. В частности, внимание людей привлекли его пальцы, которые показались пользователям неестественно толстыми. О какой болезни может свидетельствовать такой симптом, «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

По его словам, такой признак может свидетельствовать о проблемах с выведением жидкости из организма.

— Обычно это связано с заболеваниями почек или сердца, но может говорить и о системных заболеваниях. Речь идет о группе диффузных заболеваний соединительных тканей (ревматология), — пояснил Калинчев.

Эндокринолог отметил, что, скорее всего, король находится в состоянии декомпенсации болезни, хотя имеет доступ к лучшей мировой медицине.

— Он не может нормально лечиться, потому что его буквально таскают по публичным мероприятиям. Так или иначе он производит впечатление тяжело больного старого человека, — подчеркнул врач.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься — в материале «Вечерней Москвы».

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