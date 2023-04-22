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Глава Минфина Германии получил внезапный удар ниже пояса от своей коллеги

Ирэна Колесова
В мире
Глава Минфина Германии получил внезапный удар ниже пояса от своей коллеги
Фото: Pixabay

Министр финансов Германии Кристиан Линднер был вынужден стерпеть удар ниже пояса от своей же коллеги, члена Европарламента Николы Бир, об этом сообщило немецкое издание Bild.

Издание опубликовало кадры, на которых видно: Линднер зашел на сцену и стал аплодировать, когда находящаяся рядом Никола Бир действительно нанесла ему удар ниже пояса.

Глава министерства финансов Германии просто согнулся от боли, и после этого Бир попыталась принести свои извинения. Линднер отреагировал на это очень хорошо, он ответил ей улыбкой, попробовал пожать ей руку и дал понять, что не обижен за произошедшее.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой. Глава Минобороны ФРГ отметил, что принятие решений о поставке Украине вооружения должно зависеть от того, как ведется конфликт. По его словам, в поставках оружия существуют красные линии, в число которых входят кассетные боеприпасы и истребители, говорится в материале.

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