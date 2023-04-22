Названы первые симптомы трудноизлечимой болезни из-за сидячего образа жизни

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Травматолог-ортопед Лев Дунаев из «Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА» предупредил, что из-за сидячего образа жизни и неадекватных физических нагрузок может возникнуть межпозвоночная грыжа.

Врач сказал, что боли в спине, которые не проходят, могут свидетельствовать о разрушении структуры позвоночника, и назвал первые симптомы этой трудноизлечимой болезни.

Регулярные нагрузки на опорно-двигательную систему могут вызвать боли в спине, которые обычно связаны с перенапряжением мышц. Однако, в некоторых случаях причина может быть серьезнее.

— Нерациональные занятия спортом или наоборот низкая физическая активность, постоянное пребывание в положении сидя, нарушение осанки, подъем тяжестей негативно сказываются на состоянии позвоночника. Из-за подобных особенностей образа жизни зачастую развивается остеохондроз. Для такого заболевания характерны дегенеративные изменения позвоночного столба, которые могут привести к развитию грыжи, — сказал медик «Ленте.ру».

Износ и изменение структуры межпозвоночного диска могут привести к его выпячиванию за пределы позвоночного столба. Если конструкция остается целой, то это называется протрузией. Однако, если нарушается целостность внешней оболочки диска и его ядро выходит в позвоночный канал, возникает грыжа. Лев Дунаев объяснил принцип развития этой болезни.Болезни, связанные с опорно-двигательной системой, вызывают у нас массу проблем: становится трудно ходить, болят мышцы. Как избежать этого, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.