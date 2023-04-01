Никто не застрахован: как уберечь свой позвоночник от травм и деформации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Болезни, связанные с опорно-двигательной системой, вызывают у нас массу проблем: становится трудно ходить, болят мышцы. Как избежать этого, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Главные симптомы при заболеваниях опорно-двигательной системы — боль в позвоночнике и утренняя скованность, рассказывает ортопед, врач высшей категории Андрей Гладилин.

— В некоторых случаях наблюдается лихорадочное состояние — мышечная слабость и дрожание конечностей. Иногда снижаются тактильные ощущения, происходит деформация мышц и позвоночника, нарушается дыхание, — пояснил Андрей Викторович.

При заболевании опорно-двигательной системы человека, как правило, беспокоит боль. Может ощущаться покалывание, иногда возникает внезапное похолодание пальцев. При движении появляется хруст, возрастает интенсивность боли. Человеку тяжело сгибать и разгибать конечности.

— Суставы, как правило, припухают и болезненно отзываются на ощупывание. Кстати, при ощупывании почти всегда чувствуются нехарактерные утолщения или выемки, — рассказывает врач.

Также, по словам эксперта, для заболеваний опорно-двигательной системы характерны повышенная утомляемость и высокая температура тела, если возникают воспалительные процессы.

В группе риска — все

Заболеваний опорно-двигательного аппарата множество, и попасть в зону риска может, увы, каждый.

— Парадокс в том, что в числе пациентов оказываются и профессиональные спортсмены, получающие травмы при интенсивных тренировках, и рабочие, регулярно занимающиеся физическим трудом, и те, кто тяжелее мобильного телефона ничего не поднимает, — рассказывает Андрей Гладилин. — Просто люди из последней категории много работают сидя, у них деформируется позвоночник и начинаются проблемы с внутренними органами.

По словам доктора, другими причинами заболеваний опорно-двигательной системы становятся врожденные аномалии в развитии грудного отдела позвоночника, конечностей и тазовых костей. А еще — нарушение в работе органов на фоне перенесенных болезней.

— Иными словами, от проблем с опорно-двигательной системой не застрахован, к сожалению, никто, — пояснил Андрей Гладилин.

Ведем профилактику

Многих проблем с опорно-двигательной системой можно избежать, если соблюдать простые правила, рассуждает врач-кинезиотерапевт Оксана Томская.

— Сейчас модно ходить в фитнес-клуб, и это прекрасно. Но учтите: тренировки, по крайней мере на первых порах, должны проводиться под присмотром тренера, — пояснила врач. — Я бы не рекомендовала самостоятельно устанавливать для себя, скажем, нормы поднятия тяжестей, да еще и следовать этим нормам. Травма в этом случае вам гарантирована! Оксана Томская обратила внимание на то, что перед занятиями физкультурой или спортом всегда нужно тщательно разминаться.

— Лучше хорошая разминка без тренировки, чем хорошая тренировка без разминки, — считает и фитнес-тренер Руслан Халилов.

Эксперт также советует в любом возрасте поддерживать тонус мышц спины.

— Проблемы с позвоночником есть практически у всех. Поэтому вокруг позвоночника нужно формировать хороший мышечный корсет, чтобы его поддерживать, — пояснил Руслан Халилов. — Упражнений для развития мышц спины масса. Лично я бы рекомендовал подтягивание на турнике и «лодочку» — для тех, кто подтянуться не может. Технику выполнения этих упражнений легко могут подсказать специалисты.

По мнению экспертов, правильное сбалансированное питание важно на любом этапе жизни, но с возрастом стоит уделять ему больше внимания.

— Если не хотите заболеть подагрой, ешьте поменьше красного мяса и пейте поменьше спиртного. В рационе должны присутствовать продукты, богатые кальцием, витаминами и минералами, ешьте побольше овощей, фруктов, рыбу, — уточнила диетолог Анна Кудрявцева.

Если появились проблемы

Лечение болезней опорно-двигательной системы всегда должно быть комплексным, — рассказывает Андрей Гладилин. — Есть медикаментозная терапия, включающая в себя противовоспалительные и болеутоляющие средства, а также витамины группы В.

Есть физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, санаторное лечение. К сожалению, не существует таблеток, прием которых сразу решил бы проблему. Лечиться нужно комплексно и не один день.

По мнению врача, лучший способ лечения заболеваний опорно-двигательной системы — это их профилактика.

— Поддерживайте высокий уровень физической активности, но вот подвигов совершать в спортзале не нужно, — пояснил врач. — Также старайтесь не переохлаждаться и не вгонять себя в стресс. Дело в том, что хроническое эмоциональное перенапряжение очень часто приводит к проблемам с позвоночником. А еще я бы рекомендовала плавание: оно одновременно поддерживает мышечный тонус и расслабляет организм.

СПРАВКА

Медицина выделяет два типа заболеваний опорно-двигательной системы: первичные (развиваются самостоятельно) и вторичные (как следствие полученных травм). К первичным заболеваниям относятся остеохондроз, при котором в местах соприкосновения межпозвоночных дисков происходит сдавливание нервов, что постепенно приводит к деформации и смещению позвонков, болезнь Бехтерева — воспалительный процесс в межпозвонковых суставах. Поврежденные участки сжимаются и провоцируют неестественный прогиб в пояснице. Ревматоидный артрит — системное заболевание воспалительного характера. Поражает мелкие суставы конечностей, движения затруднены. Подагра — из-за неправильного обмена веществ суставы деформируются, вызывая боль.