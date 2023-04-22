Вильфанд назвал самый теплый день апреля в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Самым теплым днем апреля в российской столице станет понедельник, 24 апреля. В этот день воздух в Москве прогреется до 22 градусов выше нуля, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до шести-восьми градусов, это минимальные значения, а дневные — 20-22. Такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы, — отметил Вильфанд.

Как добавил метеоролог, подобная погода совершенно не соотносится именно с апрелем. По его словам, подобные высокие температуры скорее характерны для конца мая.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в грядущие выходные в столице температура воздуха может достичь 20 градусов тепла. Синоптик также добавил, что осадков в столице в эти дни можно не опасаться. По словам Ильина, в выходные скорость ветра будет достигать 5–10 метров в секунду, поэтому можно смело отправляться на прогулку.