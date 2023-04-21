Москвичам пообещали потепление до 20 градусов тепла в выходные

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в грядущие выходные в столице температура воздуха может достичь 20 градусов тепла.

— Температура воздуха в Москве вырастет до 18–20 градусов тепла, а в области она составит плюс 16–21 градус, — отметил эксперт.

Синоптик также добавил, что осадков в столице в эти дни можно не опасаться. По словам Ильина, в выходные скорость ветра будет достигать 5–10 метров в секунду, поэтому можно смело отправляться на прогулку.

Атмосферное давление в воскресенье немного подрастет и составит около 752 миллиметров ртутного столба. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что весна в этом году пришла в Московский регион раньше обычного, однако заморозки еще могут вернуться. По его словам, не стоит удивляться подобному погодному явлению, поскольку для мая это вполне привычно. Вильфанд напомнил, что в XXI веке заморозки фиксировались даже в первых числах июня.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в свою очередь, что температура воздуха в Москве в мае будет умеренной, а летняя погода наступит в городе во второй половине месяца.