Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актриса Юлия Пересильд попросила космонавтов перестать ее травить

Ирэна Колесова
Общество
Актриса Юлия Пересильд попросила космонавтов перестать ее травить
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Актриса Юлия Пересильд в резкой форме выразила свою позицию относительно критики со стороны космонавтов в связи с ее участием в съемках фильма «Вызов». Актриса заявила, что не будет претендовать на звание Героя России и не подает никаких документов на этот счет.

Она отметила, что просто счастлива, что сумела ответственно выполнить свой долг и подготовиться за 3,5 месяца, чтобы взлететь на орбиту и сделать все необходимое для создания хорошего кино. При этом она призвала космонавтов остановить травлю в ее адрес, считая, что несправедливо обвинять женщину во всех смертных грехах.

— Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось, — написала актриса в одной из своих социальных сетей.

Тем временем профессиональный космонавт Елена Серова связала присвоение звания Героя России актрисе Юлии Пересильд с обесцениванием подвига настоящих космонавтов. Однако, мнение космонавтов о возможном присвоении данного звания актрисе расходится с мнением Гильдии актеров кино России, которая считает подвигом решение Пересильд отправиться в космос на съемки фильма.

20 апреля состоится долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

Космос Кино Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте