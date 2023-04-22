Фото: Минобороны РФ

Один из солдат ВСУ описал действия иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Он рассказал, что многие, кто приезжает в страну, действительно питают ненависть к русским людям и готовы с ними сражаться просто из принципа.

— Одни головорезы. Особенно жестоки к русским азиаты. Очень любят скальпы с солдат снимать. Забыл упомянуть о мексиканцах и других латиноамериканцах. Вот это самые настоящие индейцы. Они еще помнят обычаи своих предков и всегда уносят с собой кусочек россиянина, — рассказал солдат ВСУ в беседе с изданием «Главный региональный».

Он также заявил, что наемники из азиатских стран особенно жестоки и мечтают снять скальпы с российских военнослужащих. Более того, мексиканцы и латиноамериканцы зачастую уносят с поля боя части российских погибших бойцов, которые в качестве трофеев собственноручно отрезают.

Тем временем, некоторых иностранных наемников на Украине упорно призывают вернуться домой заживо. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны. Риттер добавил, что этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран.