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Теплый весенний день без осадков ожидает москвичей в субботу

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
Город
Теплый весенний день без осадков ожидает москвичей в субботу
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Москву вновь вернулось тепло, что подтверждается ежедневными высокими температурами. В субботу, 22 апреля, в российской столице воздух прогреется до 17 градусов выше нуля. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометнцентра.

День будет достаточно ясным, ожидается переменная облачность. Температура будет варьироваться в пределах от 15 до 17 градусов тепла. К ночи ожидается сильное похолодание, столбики термометров могут опуститься только до +3 градусов.

Ветер в столице сильным не будет, его максимальная скорость составит порядка 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется в районе 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в грядущие выходные в столице температура воздуха может достичь 20 градусов тепла. Синоптик также добавил, что осадков в столице в эти дни можно не опасаться. По словам Ильина, в выходные скорость ветра будет достигать 5–10 метров в секунду, поэтому можно смело отправляться на прогулку.

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