Дом с гранеными ризалитами капитально отремонтируют в Измайлове

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты восстановят дом № 10 на Измайловском бульваре, построенный в 1952 году в стиле неоклассицизма. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

— Дом № 10 на Измайловском бульваре — яркий пример неоклассицизма. Это настоящий шедевр, который обладает сложным и крайне красивым портретом. В 2023 году мы подарим этому дому вторую жизнь. Особое внимание уделим фасаду, богато украшенному декором. Уже разработали уникальный проект поведения работ, учитывающий все нюансы здания. Подобрали качественные отечественные материалы и современные технологии, — рассказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

В начале работ специалисты промоют открытые поверхности, отремонтируют швы, заменят элементы рядной кладки и восстановят межрядный раствор. В местах намокания будет нанесен специальный антигрибковый состав.

Отдельно специалисты восстановят архитектурные элементы. Кроме того, на окрашенные элементы фасада нанесут новое покрытие. Также будут заменены оконные откосы, отливы и входные двери.

Отдельное внимание уделят кровле дома. Сначала специалисты заменят стропила и обрешетку, а затем уложат новое покрытие.

Также специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание будет уделено фасаду здания.