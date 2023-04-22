Финансист Салихова назвала пять лайфхаков, как копить деньги

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Копить деньги не так трудно, как кажется на первый взгляд. Финансист Гульнара Салихова рассказала «Вечерней Москве» о пяти лайфхаках, которые помогут начать откладывать средства.

Прежде, чем начать откладывать деньги, составьте бюджет хотя бы на несколько месяцев вперед и старайтесь его придерживаться. Определите свои ежемесячные расходы и доходы. Это поможет понять, куда уходят ваши деньги и где можно оптимизировать расходы.

Избегайте эмоциональных покупок. Прежде чем что-то купить, подумайте, действительно ли это нужно вам. Может быть, стоит подождать некоторое время, чтобы убедиться, что это не просто желание мгновенного удовлетворения.

Используйте кешбэк и скидки. Многие банки и магазины предлагают кешбэк и скидки на определенные товары и услуги. Используйте эти возможности, чтобы сэкономить деньги. К тому же кешбэк может стать хорошим способом начать что-то откладывать.

Чтобы начать откладывать, сначала решите для себя, зачем вам это нужно, какие цели вы будете закрывать с помощью данных накоплений. Когда у вас будут четкие цели, для чего вы это делаете, начинайте копить.

10 процентов

Откладывайте 10 процентов от своего дохода. Отложите деньги сразу после получения абсолютно любого прихода к вам денежных средств. Это могут быть премии, оклад, проценты, денежные подарки и так далее. Если вы сразу же откладываете определенную сумму на сбережения, то вы будете знать, сколько у вас остается на остальные расходы. Рекомендую использовать этот способ как основной.

Фонд накоплений

Для каждой цели, которую вы для себя определили, создайте отдельный фонд накоплений, в который также можно откладывать определенные суммы денег — те, которые будут приемлемы для вас (это может быть 10 процентов от дохода или любая другая сумма). Таким образом, правильно поставленная и запланированная финансовая цель будет обязательно реализована.

52 недели

Пройдите челлендж по накоплению на 52 недели. В году всего 52 недели: если каждую неделю вы будете откладывать какую-то определенную сумму денег, то за год вы вполне сможете накопить до 140 тысяч рублей. Берете листочек, расчерчиваете его на 52 клетки и в каждую клетку записываете сумму на 100 рублей больше предыдущей: начните с минимальной суммы в 100 рублей, затем пропишите 200, 300, 400, 500 и так до 5200 рублей. Каждый раз откладывая запланированную сумму, вычеркивайте ее из списка.

Валюта

Регулярно покупайте валюту. Так вы копите финансы, избегаете инфляционных рисков и формируете привычку богатого человека.

Округляйте

Округляйте сумму на счету. Когда остается какая-то некруглая сумма, например, 5025 рублей, то 25 рублей вы отправляете в накопления и поступаете так постоянно.

Самое главное в накоплениях — это регулярность и дисциплина. Старайтесь не пропускать «платежи», и тогда у вас точно будут накопления.