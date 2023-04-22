Заммэра Сергунина рассказала о новых возможностях онлайн-гида «Узнай Москву»

Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

Специалисты модернизировали приложение «Узнай Москву», добавив в него новые возможности и обновив интерфейс. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— У пользователей приложения «Узнай Москву» появилось еще больше опций для планирования прогулок по столице и изучения ее истории. Одно из главных нововведений — возможность слушать аудиогид даже при выключенном экране смартфона. Обновлены и функции поиска — добавлены всплывающие подсказки и фильтры, — рассказала Сергунина.

В частности, при вводе запроса в поисковую строку система предлагает варианты, не дожидаясь полного набора слова. Также в приложении можно задать радиус от местонахождения и фильтры, позволяющие найти интересующий объект.

В нижней панели меню появилась кнопка поиска, позволяющая переключаться между разделами. Также теперь пользователи могут проложить маршрут до интересующего места и узнать, сколько времени займет дорога.

С помощью сервисов mos.ru горожане в режиме онлайн оплачивают счета за коммунальные услуги, планируют визиты к врачу, оформляют различные документы, устраивают детей в сады и школы и записываются на прием в официальные ведомства. Также городские услуги помогут москвичам подобрать для детей подходящий вид спорта.