Москвичам предложили провести выходные на фестивале «Пасхальный дар»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, бульвар Дмитрия Донского Карта всех событий

Москвичей приглашают провести выходные с пользой, увидеть разнообразные постановки и научиться новому на площадках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, 22 апреля на Тверской площади в 16:00 Московский инклюзивный театр «Чайки» представит спектакль «Между двух стульев». На улице Адмирала Руднева в это же время будет показана постановка «Жизнь насекомых» от Центра творческих проектов Инклюзион.

В субботу и воскресенье на бульваре Дмитрия Донского ровно в полдень начнется мастер-класс по приготовлению пасхальных булочек с изюмом. В 13:00 гости будут печь традиционную пряную коврижку, а с 17:00 здесь покажут, как удивить друзей и родных ватрушками с нежным творогом.

На улице Хачатуряна в субботу в 12:00, 15:00 и 18:00 гостей познакомят с современными способами высадки рассады в грунт. В 13:00 и 16:00 расскажут о том, какие есть травы, и помогут сделать декор для дома.

Экология станет темой занятий и на улице Адмирала Руднева, где в субботу сделают подарочную упаковку в форме зайца из крафтовой бумаги и яркую гирлянду из натуральных материалов для декора дома.

На открытом кулинарном мастер-классе на улице Теплый Стан приглашают всех узнать, как готовится традиционный пастуший пирог с мясным фаршем и картофелем и крупеник со сметаной, кореньями и грибами.

Кроме того, в это воскресенье отмечается Красная горка. Первое воскресенье после Пасхи всегда было почти так же важно, как и само Воскресение Христово. Так начиналась Фомина неделя, полная разнообразных народных обычаев, многие из которых исчезли совсем недавно, а некоторые до сих пор живы в русской деревне.

Почему название праздника стало «кочевать» от одной даты к другой, как Красная горка связана с майскими праздниками и какую роль сыграл в этом СССР — в материале «Вечерней Москвы».