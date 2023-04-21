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Радостное поминовение: фольклорист Олюнин рассказал, как связаны Радоница и майские праздники

Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Радостное поминовение: фольклорист Олюнин рассказал, как связаны Радоница и майские праздники
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Первое воскресенье после Пасхи всегда было почти так же важно, как и само Воскресение Христово. Красной горкой или Радоницей начиналась Фомина неделя, полная разнообразных народных обычаев, многие из которых исчезли совсем недавно, а некоторые до сих пор живы в русской деревне. Почему название праздника стало «кочевать» от одной даты к другой, как Красная горка связана с майскими праздниками и какую роль сыграл в этом СССР — «Вечерней Москве» рассказал фольклорист, научный сотрудник Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелковский хутор» Максим Олюнин.

Запутанная дата и радостное поминовение

— Сейчас проще всего считать, что Радоница привязана плюс-минус к Фоминой неделе — где-то к самой Антипасхе, где-то к понедельнику или вторнику после нее, — объяснил фольклорист.

Однако с названием «Красная горка» все чуть более запутанно. Где-то так называют Радоницу, где-то так зовут всю Радоницкую неделю, а в некоторых регионах под таким именем был известен весенний Юрьев день — Егорий Вешний, который отмечается 23 апреля.

Лингвист Макс Фасмер в своих трудах связывал название «Радоница» со словом «радоваться». Согласно его версии, это был праздник радостного поминовения умерших. Люди, отметив Пасху, ходили к могилам, чтобы разделить с покойными радость воскресения Христа.

Первые попытки подогнать народные языческие верования и праздники к христианскому календарю церковь стала принимать сразу после крещения Руси. Сейчас, утверждает Олюнин, церковь старается унифицировать все разношерстные обычаи недель после Пасхи. Но до сих пор в разных регионах страны Красной горкой и Радоницей деревенские старожилы могут называть разные дни.

Поминальный День Победы

Поминание умерших всегда играло особую роль для наших предков, особенно весной, когда воскресала природа. Так было в древние языческие времена, а с приходом христианства на этот важный промежуток наложились пасхальные традиции, также тесно связанные с поминальными обрядами. Несмотря на то что Красная горка, например, еще до революции была традиционным временем крестьянских свадеб, поминание покойных все еще оставалось одной из основных тем этого разнообразного периода.

Но с приходом советской власти, угасанием классического крестьянства и борьбой с религией и «предрассудками» все сильно изменилось. Обычаи никуда не делись, зато сумели приспособиться к новому миру, что вышло достаточно необычно.

— Советская мифология подарила русскому человеку майские праздники, будто специально предназначенные для поминок. Образ предка аккуратно слился с образом предка-героя, и поминки на Радоницу во второй половине XX века легко трансформировались в поминки на 9 Мая. Это тем более хорошо работало, что в каждой семье было кого поминать именно в связи с войной, — рассказал Олюнин.

Фольклорист уточнил: такое необычное восприятие недель после Пасхи, которые плавно перетекают в майские праздники, характерно исключительно для деревни. И такое живет до сих пор. Фольклорные экспедиции отмечают необычную смесь Дня Победы и Радоницы в Вологодской и Нижегородской областях, и даже в Карелии.

Для поминания умерших на майские праздники люди в деревнях используют привычные для таких обрядов атрибуты: блины, кутью и крашеные яйца. Последние необходимо выкрасить в определенный от дня цвет. Дошел до наших дней обычай христосоваться с покойным — крашеное яичко разбивают о надгробие. Чтобы «согреть покойника», на могилу ставят свечку. Раньше на могилах жгли солому, сейчас это ушло в далекое прошлое, но на Алтае фольклористы даже сейчас собирают рассказы людей, которые когда-то принимали участие в таких поминальных обрядах.

А вот в городах майские праздники ассоциируются совсем с иными вещами, а поминание умерших религиозные оставляют люди на Фомину неделю, добавил Олюнин.

Весенние игры

В старину практически все детские игры были связаны с разными датами, периодами и праздниками. Фольклористы до сих пор разбирают структуры, мотивы и даже персонажей многочисленных традиционных игр.

— Игры детские уже не привязаны к календарю так сильно, как раньше. Но все равно сохраняются игры с яйцами — и бьются ими, и катают их, — рассказал фольклорист.

Все еще можно встретить в современных российских деревнях игры и практики с веточками вербы, которыми люди слегка хлещут друг друга. Можно услышать от деревенских жителей рассказы о еще совсем недавно популярных поцелуйных играх среди молодежи. Но это уже отошло исключительно в разряд воспоминаний, заключил фольклорист.

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