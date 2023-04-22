Врачи выяснили, что отмена алкоголя способствует хронической боли

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Ученые нашли два механизма, из-за которых отмена употребления алкоголя связана с хроническими болями. Об этом сообщает Институт Скриппса.

Одним из последствий долгого употребления алкоголя является появление болей. Так, у человека может развиться алкогольная невропатия. Кроме того, во время абстиненции у алкоголиков может наблюдаться аллодиния, при которой обычный для здоровых людей раздражитель воспринимается как болезненный.

Ученые из института Скриппса решили выяснить, как именно алкоголь влияет на появление боли. Для этого использовали три группы взрослых мышей: «пьющих», с ограниченным доступом к алкоголю и совершенно не знакомых с алкогольными напитками.

Так, у мышей зависимостью аллодиния развивалась после отказа от алкоголя, а новый доступ к нему снижал болевую чувствительность. При этом у половины мышей, которые не были зависимы от алкоголя, также была повышена болевая чувствительности при отмене. Но, в отличие от зависимых мышей, эта аллодиния не исчезала при повторном воздействии алкоголя, говорится в исследовании.

У зависимых мышей выявили ряд дополнительных уникальных белков. Это указывает на то, что в схожей ситуации разные молекулярные механизмы могут вызывать два типа боли. Из этого следует, что в этих двух ситуациях могут потребоваться разные лекарства для борьбы с болью, передает «Газета.ру».

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