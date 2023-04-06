Как проявляется мощный стресс и какие есть способы восстановления

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Стресс является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Однако некоторые события способны потрясти настолько, что выйти из этого состояния будет непросто. Подробнее о том, как распознать сильный стресс и правильно выйти из этого состояния, «Вечерней Москве» рассказала психолог Анна Сухова.

Признаки мощного стресса

По словам специалиста, прежде чем давать рекомендации, как выходить из стресса, нужно рассказать, какими признаками характеризуется такое состояние. Человека, пережившего мощное потрясение, могут беспокоить:

Чувство беспомощности, физической разбитости и слабости, даже немощности;

Постоянная усталость, отсутствие бодрости;

Сильная сонливость в сочетании с нарушениями сна;

Головные боли, переходящие в мигрени;

Отсутствие аппетита, проблемы с пищеварением, несварение;

Мучительное опустошение в груди, тревога и беспокойство.

— Это состояние сохраняется даже тогда, когда проблема давно разрешилась. Самым разумным действием было бы обращение к специалисту, однако не всегда в таком состоянии люди признают и осознают проблему, — отметила Сухова.

Способы восстановиться после стресса

Существуют несколько вариантов, как можно прийти в себя после пережитого потрясения, некоторые из них являются экстремальными, рассказала психолог. Чтобы восстановиться после стресса, человеку стоит:

Выплакаться.

Разрешите себе разрядиться и сбросить весь негатив. Важно разрешить себе быть просто живым человеком, которому больно, у которого есть чувства и простое человеческое сердце.

Расслабиться.

Занимайтесь медитацией, йогой, дыхательными практиками, прогулками на свежем воздухе или другой физической активностью, которая помогает снять накопленное напряжение.

Отправиться в пеший поход.

Длительная умеренная нагрузка позволяет поставить на ноги не только вас, но и привести в порядок вашу психику.

Наладить питание.

Употребляйте здоровую и сбалансированную диету, которая обеспечивает достаточную норму витаминов, минералов и других питательных веществ.

Заняться трудотерапией.

Тяжелый физический труд способен через снятие напряжения изменить ваше состояние. И, рухнув замертво вечером спать, вы проснетесь новым человеком.

Наладить сон.

Позаботьтесь о том, чтобы получать достаточно отдыха и сна, по крайней мере, восемь часов в день.

Кроме того, после стресса, по мнению психолога, могут помочь:

Общение.

Не теряйте связь с близкими, друзьями или родственниками, которые могут поддержать вас эмоционально.

Профессиональная помощь.

Посетите психолога, который поможет вам разобраться в причинах стресса и найти способы его преодоления.

Хобби.

Занимайтесь делом, которое приносит удовольствие и помогает отвлечься от проблем.

Самопомощь.

Установите режим дня, планируйте свои дела и задачи, увлекайтесь спортом или другой полезной активностью.

Голод.

Полный отказ от пищи, а в некоторых случаях и от воды, поможет вернуться к жизни за несколько дней. Главное, предварительно проконсультироваться с врачом. Любопытно, что голод после стресса проходит очень легко, так как аппетита все равно нет. Поголодать лучше 3–4 дня — это прекрасный способ перегрузиться после любых нервных потрясений.

Хороший секс.

Это источник эндорфинов, гормонов радости, которые снова наполнят тело энергией и бодростью. Важно лишь, чтобы секс был ярким, приятным и наполненным хорошими эмоциями.

Что нельзя делать после стресса

По мнению психолога, после стресса не стоит:

Пить алкоголь — так вы только усугубляете ситуацию;

Постоянно спать и бездействовать — это инфантильный уход от проблемы;

Принимать успокоительные препараты, которые затормаживают ясность восприятия и мыслительного процесса в целом.

— Соберитесь и идите вперед в новую и интересную жизнь, оставляя далеко позади все свои проблемы и стрессы, — порекомендовала Сухова.