Зеленский подписал закон о запрете связанных с Россией и СССР географических названий

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На Украине под запретом оказались географические названия, которые связаны с Россией и Союзом Советских Социалистических Республик (СССР). Соответствующий закон, который получил название «деколонизационного», подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Уточняется, что Верховная рада Украины ранее поддержала закон.

Законопроект был возвращен в ведомство с подписью Зеленского, передает РИА Новости.

В 2015 году на Украине был принят закон о «декоммунизации». С тех пор в стране начали демонтаж памятников, которые так или иначе были связаны с советской историей. Кроме того, на Украине приступили к переименованию улиц и городов.

В рамках «декоммунизации» на Украине предложили отказаться от празднования Дня Победы — 9 Мая. В Киеве уверены, что уничтожение советских памятников российским деятелям культуры и отмена общих с Россией праздников «приближает» страну к Европе. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов. По его словам, Украина перестала праздновать 9 Мая еще в 2014 году.