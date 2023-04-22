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Приметы и советы

Новый дом из трех корпусов по реновации построят в Ломоносовском районе

Виктория Родимкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новый дом из трех корпусов по реновации построят в Ломоносовском районе
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Ломоносовском районе столицы возведут жилой дом из трех корпусов в рамках программы реновации. Первый и второй корпуса объединят одноэтажной частью. Об этом рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Новостройка появится на территории микрорайона 15.

— Всего в корпусах предусмотрено 266 квартир с лоджиями: 38 однокомнатных и трехкомнатных, а также 190 двухкомнатных. В каждой выполнят отделочные работы: поклеят обои, уложат ламинат и плитку, — пояснила Яковлева.

Нежилую часть дома отдадут под офисы, магазины и предприятия сферы услуг. Для жителей организуют подземную парковку. На территории около дома появятся тротуары и зоны для пешеходов, газоны и кустарники, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Анна Яковлева рассказала, что в районе Соколиная Гора по программе реновации возведут дом на 168 квартир. Во всех квартирах новостройки выполнят полную отделку в соответствии со стандартами программы реновации.

Строительство Жилье Москва Реновация
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