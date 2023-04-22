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Врач Япрак назвал лучшие продукты для восстановления печени

Виктория Родимкина
Общество
Врач Япрак назвал лучшие продукты для восстановления печени
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Турецкий врач Онур Япрак советует включать в рацион продукты, богатые глутатионом, мощным антиоксидантом, играющим ключевую роль в процессе детоксикации печени.

Витамин С, содержащийся в болгарском перце, киви, клубнике и цитрусовых, помогает регенерировать глутатион, который в свою очередь защищает клетки печени от повреждений.

Кроме того, Япрак рекомендует употреблять продукты, богатые серой и селеном: красное и куриное мясо, рыбу, капусту, лук, тунец, грибы, сыр, печень и семена подсолнечника. Куркума также может помочь повысить уровень глутатиона благодаря содержанию куркумина, имеющего антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Также правильное питание и здоровый образ жизни играют важную роль в поддержании здоровья печени, пишет ВТ со ссылкой на турецкий «Курсор».

Здоровье печени зависит от сбалансированности питания и физической активности. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов.

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