Пожар произошел в многоэтажном доме на Ясногорской улице
Специалисты ликвидировали открытое горение в квартире жилого многоэтажного дома в районе Ясенево. Об этом в субботу, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По информации собеседника «ВМ», изначально было зафиксировано крупное скопление черного дыма, идущего с шестого этажа дома 13, корпус 2, по улице Ясногорской.
Позже был найден и ликвидирован очаг возгорания. В настоящее время пожар потушен, его площадь составила 30 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.
Еще один пожар случился в подмосковных Люберцах 22 апреля, где загорелся цех по утилизации пластика. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В процессе ликвидации пожара участвовали 38 человек.