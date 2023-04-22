Пожар произошел в многоэтажном доме на Ясногорской улице

Фото: ГУ МЧС России по Москве

Москва, Ясногорская улица, 13к2 Карта всех событий

Специалисты ликвидировали открытое горение в квартире жилого многоэтажного дома в районе Ясенево. Об этом в субботу, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации собеседника «ВМ», изначально было зафиксировано крупное скопление черного дыма, идущего с шестого этажа дома 13, корпус 2, по улице Ясногорской.

Позже был найден и ликвидирован очаг возгорания. В настоящее время пожар потушен, его площадь составила 30 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Еще один пожар случился в подмосковных Люберцах 22 апреля, где загорелся цех по утилизации пластика. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В процессе ликвидации пожара участвовали 38 человек.