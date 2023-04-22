Цех по утилизации пластика загорелся в Люберцах

Фото: МЧС России

В подмосковных Люберцах в субботу, 22 апреля, загорелся цех по утилизации пластика, сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Уточняется, что в настоящее время пожар удалось локализовать. В процессе ликвидации возгорания принимают участие 38 человек.

— Горение металлического цеха по утилизации отходов (пластика, резины) происходит недалеко от деревни Машково Люберецкого городского округа Московской области. Угрозы соседним строениям нет. Площадь пожара — 1500 квадратных метров. В 06:12 по московскому времени пожар был локализован, — заявили в МЧС.

Помимо 38 специалистов, к тушению пожара привлекли 11 единиц техники.

Крупный пожар в Красноярске на складе с оборудованием полностью ликвидирован утром 22 апреля. Во время пожара существовала угроза распространения огня на жилой дом, который находился рядом, но пожарным удалось не допустить этого. Огонь успел охватить площадь в 1,6 тысячи квадратных метров.

Пожар, который произошел на территории завода «Квант» в Зеленограде в производственно-складском здании, был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.