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Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Квант» в Зеленограде

Степан Жирнов
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Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Квант» в Зеленограде
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Зеленоград, улица Конструктора Гуськова, 2с1 Карта всех событий

Пожар на территории завода «Квант» в Зеленограде ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, в 17:16 огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, а в 17:21 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар, о котором идет речь, произошел в производственно-складском здании на территории завода «Квант» на улице Конструктора Гуськова в 16:24. Загорелись товары народного пользования на втором и третьем этажах. Люди из здания эвакуировались еще до прибытия пожарных.

Другой пожар произошел в городе Троицке на Октябрьском проспекте у дома № 18. Загорелся коллектор с электрокабелем.

МЧС Москва Заводы ликвидация Пожары
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