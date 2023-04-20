Коллектор с электрическим кабелем загорелся в Новой Москве
На территории ТиНАО загорелся коллектор с кабелями электросети. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 20 апреля.
По данным ведомства, возгорание произошло в городе Троицке на Октябрьском проспекте у дома № 18. Пожарные уже приступили к тушению. Операция проходит при поддержке представителей Троицкой электросети. В МЧС подчеркнули, что энергоснабжение жилых домов не нарушено.
Другой пожар произошел на территории завода «Квант» в Зеленограде. Загорелся второй этаж производственно-складского здания. Проведена эвакуация сотрудников.
Позже огнеборцы ликвидировали возгорание на территории завода «Квант». Площадь огня составила 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.