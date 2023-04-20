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Приметы и советы

Коллектор с электрическим кабелем загорелся в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Коллектор с электрическим кабелем загорелся в Новой Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Троицк, Октябрьский проспект, 18 Карта всех событий

На территории ТиНАО загорелся коллектор с кабелями электросети. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, возгорание произошло в городе Троицке на Октябрьском проспекте у дома № 18. Пожарные уже приступили к тушению. Операция проходит при поддержке представителей Троицкой электросети. В МЧС подчеркнули, что энергоснабжение жилых домов не нарушено.

Другой пожар произошел на территории завода «Квант» в Зеленограде. Загорелся второй этаж производственно-складского здания. Проведена эвакуация сотрудников.

Позже огнеборцы ликвидировали возгорание на территории завода «Квант». Площадь огня составила 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

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