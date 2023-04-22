Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Затопленное судно с тысячью тел обнаружили в Южно-Китайском море

Евгений Жуков
В мире
Затопленное судно с тысячью тел обнаружили в Южно-Китайском море
Фото: Public Domain

В Южно-Китайском море специалисты обнаружили японское судно Montevideo Maru, которое во время Второй мировой войны потопила американская подлодка. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

— Среди 1060 военнопленных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались. Мы надеемся, что известие о находке обломков принесут утешение их близким, — написал политик в Twitter.

Данное судно было потоплено Военно-морскими силами Соединенных Штатов 1 июля 1942 года, когда оно перевозило австралийских пленных из Папуа-Новой Гвинеи на китайский остров Хайнань. Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.

В апреле 2021 года индонезийские спасатели нашли объекты, которые, скорее всего, являются обломками пропавшей в Балийском море дизельной подводной лодки Nanggala, рассказал начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

Австралия Вторая мировая война США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте