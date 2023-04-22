Затопленное судно с тысячью тел обнаружили в Южно-Китайском море

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В Южно-Китайском море специалисты обнаружили японское судно Montevideo Maru, которое во время Второй мировой войны потопила американская подлодка. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

— Среди 1060 военнопленных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались. Мы надеемся, что известие о находке обломков принесут утешение их близким, — написал политик в Twitter.

Данное судно было потоплено Военно-морскими силами Соединенных Штатов 1 июля 1942 года, когда оно перевозило австралийских пленных из Папуа-Новой Гвинеи на китайский остров Хайнань. Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.

В апреле 2021 года индонезийские спасатели нашли объекты, которые, скорее всего, являются обломками пропавшей в Балийском море дизельной подводной лодки Nanggala, рассказал начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.