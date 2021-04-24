Похожие на обломки пропавшей индонезийской подлодки объекты нашли в Балийском море

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Индонезийские спасатели нашли объекты, которые, скорее всего, являются обломками пропавшей в Балийском море дизельной подводной лодки Nanggala. Об этом рассказал начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно в субботу, 24 апреля.

Он отметил, что на борту пропавшего судна находились 53 человека.

— В районе, где последний раз видели подлодку, специалисты обнаружили объекты, которые, очевидно, принадлежат кораблю. При этом другие суда туда не заходили, — сказал адмирал.

Юдо Маргоно уточнил, что обнаружение таких объектов может говорить либо о появлении пробоин в корпусе подлодки, либо о полном разрушении судна, сообщает портал Detik.

Специалисты заявили, что запас кислорода на борту подлодки должен был закончиться в 03:00 по местному времени. Предположительно, подводная лодка может находиться примерно в 90 километрах от северного побережья острова Бали.

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