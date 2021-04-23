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Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета под Иркутском
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета под Иркутском

Анастасия Прохорова

Происшествия

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Черемховском районе Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона в пятницу, 23 апреля.

— Возле поселка Рысево произошло падение в поле легкомоторного самолета, — уточняется в сообщении.

Известно, что воздушное судно, потерпевшее крушение, самодельное. Добавляется, что обстоятельства инцидента выясняются.

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