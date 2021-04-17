Уголовное дело возбуждено после падения вертолета под Краснодаром

Фото: СК РФ / Свердловская область

Правоохранительные органы возбудили дело после крушения вертолета Ми-2 на Кубани. Об этом заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская в субботу, 17 апреля.

В данный момент вертолет и место его крушения осматривают, а также изымаются техническая документация и образцы топлива.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что под Краснодаром разбился вертолет, в результате чего погиб его пилот. Он занимался сельхозобработкой полей.

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