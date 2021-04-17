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Автобус сбил пешехода в центре Москвы
Фото: АГН Москва

Автобус сбил пешехода в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Никитская улица, 24/1с1 Карта всех событий

Автобус сбил пешехода на Большой Никитской улице в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Автобус № м6 столкнулся с пешеходом в 15:15 в субботу, 17 апреля, на Большой Никитской улице возле дома 24/1. По предварительным данным, человек переходил дорогу в неположенном месте.

Пешеход пострадал в результате аварии. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. Детали произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что движение по Варшавскому шоссе осложнено из-за двух ДТП.

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