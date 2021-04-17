Движение по Варшавскому шоссе осложнено из-за двух ДТП

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение по Варшавскому шоссе осложнено из-за двух аварий. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инциденты произошли в субботу, 17 апреля, на Варшавском шоссе в районе пересечения с МКАД. На участке дороги столкнулись два автомобиля, а затем еще три автомобиля. В результате двух аварий никто не пострадал.

Средние полосы Варшавского шоссе были перекрыты в районе ДТП. Движение транспорта в сторону центра осложнено на 3,2 километра.

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