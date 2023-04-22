Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Запорожской области заявили о массовых переходах бойцов ВСУ на сторону России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Запорожской области заявили о массовых переходах бойцов ВСУ на сторону России
Фото: kyivcity.gov.ua

В Запорожской области участились случаи перехода украинских военных на сторону армии России. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время. Люди больше не хотят воевать за режим (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского, — заявил Рогов.

Он также добавил, что на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих-запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

По словам Рогова, руководство Украины, осознавая наличие пророссийских взглядов у жителей на подконтрольной им части Запорожской области, перебрасывает туда военных из западных регионов страны, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое число боевиков для форсирования Днепра, сообщил Рогов 1 апреля. Солдаты армии России нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в районе села Разумовка, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов, отметил он.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте