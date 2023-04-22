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В Запорожской области участились случаи перехода украинских военных на сторону армии России. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время. Люди больше не хотят воевать за режим (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского, — заявил Рогов.

Он также добавил, что на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих-запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

По словам Рогова, руководство Украины, осознавая наличие пророссийских взглядов у жителей на подконтрольной им части Запорожской области, перебрасывает туда военных из западных регионов страны, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое число боевиков для форсирования Днепра, сообщил Рогов 1 апреля. Солдаты армии России нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в районе села Разумовка, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов, отметил он.